Pedro Vallín critica las propuestas punitivas de Feijóo: "Hay sobradas razones para saber por qué los incendios han ocurrido con tanta intensidad"

El periodista Pedro Vallín analiza que las propuestas del PP contra los incendios son una "cortina de humo". En el vídeo, podemos ver con detalle su intervención.

El periodista Pedro Vallín asegura que el punitivismo es un caramelo muy apetitoso porque crea un discurso moral: "Básicamente se trata de decir que hay incendios porque hay gente que es mala, y hay sobradas razones, y objetivas, para saber por qué los incendios se han producido con esta intensidad", explica el periodista.

Por un lado, por las "temperaturas altísimas y mantenidas durante muchos meses", señala; y por otro, por la "nula gestión del monte, porque hay quien ha hecho dejación de funciones". De este modo, califica a las propuestas del PP contra los incendios como "una cortina de humo".

De hecho, confiesa Vallín que "instalado este marco en el que se pone en cuestión a las comunidades autónomas por haber actuado de forma negligente", lo que hace es "cuestionar que existan o que tengan las atribuciones que tienen", por lo que sospecha que "en la sede de Vox se están frotando las manos", finaliza el periodista. En el vídeo, podemos ver con detalle y al completo su intervención.

