Pedro Vallín tacha de "teatro" la reunión de Trump con Putin: "Lleva fanfarroneando con la situación de Ucrania desde que llegó a la Casa Blanca"

El periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que es "escéptico" con la reunión que van a mantener Donald Trump y Putin, destacando que el proceso de paz lo tendría que capitanear una reunión entre Zelenski y el líder ruso.

Pedro Vallín ha reaccionado a la reunión que algunos líderes europeos, junto con Reino Unido, tuvieron con Donald Trump antes de su encuentro con Putin, destacando que fue una cita en la que no estuvieron "instituciones propiamente de la Unión Europea".

"No está estructurado entorno a la Comisión Europea, que es como debería ser si la UE pintara algo", ha señalado.

El periodista ha confesado que es "escéptico" con la reunión que van a tener Trump y Putin, recordando que el presidente de EEUU lleva "fanfarroneando" respecto a la solución en Ucrania desde que llegó a la Casa Blanca.

"Iba a resolverlo todo en una semana y llevamos así medio año, sin que se concrete nada", ha recalcado. Por tanto, entiende que los europeos no se fíen de que le transmita la posición de la UE a Putin.

Vallín ha calificado el encuentro entre ambos líderes de "teatro extraño", dejando claro que un proceso de paz tiene que estar capitaneado por una reunión entre Zelenski y Putin.