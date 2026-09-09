Rufián, a Sánchez: "Quiere ser presidente en el 27, pero ¿con quién va a sumar? Los números no me salen"

Los detalles El portavoz de ERC ha pedido que el Gobierno reaccione en el último curso de la legislatura para evitar una mayoría absoluta de PP y Vox que podría "cargarse las pensiones, las prestaciones, el sistema educativo y sanitario y la representación política de Cataluña, de Euskadi y de Galicia".

En la primera sesión de control al Ejecutivo del nuevo curso político, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reaccionar de cara a las elecciones generales. Rufián cuestionó a Sánchez sobre cómo planea sumar apoyos para mantenerse en el poder, destacando que las encuestas favorecen a PP y Vox, quienes podrían alcanzar la mayoría absoluta y, según Rufián, amenazar los sistemas públicos y la representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia. A pesar de las críticas, Sánchez se mostró optimista, defendiendo las acciones del Gobierno, como la inversión en vivienda y educación.

Una reacción de cara a las elecciones generales. Es lo que ha pedido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera sesión de control al Ejecutivo del nuevo curso político.

Nada más tomar la palabra, Rufián ha preguntado al líder socialista cómo afronta los últimos meses de la legislatura. Al no quedarse contento con la respuesta de Sánchez, en su contrarréplica ha sido mucho más tajante.

"Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá, ¿y cómo lo va a hacer?, ¿y cómo se hace eso?, ¿con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo", le ha espetado el diputado de ERC a Sánchez.

Además, Rufián ha señalado que a quienes sí les salen los números es "a esta gente", señalando a las bancadas de PP y Vox. Acto seguido, ha comenzado a aportar datos sobre los últimos sondeos, que señalan a que las dos formaciones de la derecha lograrían la mayoría absoluta: "Son los diputados que suman PP y Vox en las últimas diez encuestas. Diez. ¿Ustedes son conscientes?".

Ante esta tesitura, Rufián ha recordado que, "con 210 diputados", el bloque de la derecha y la ultraderecha puede "cargarse el sistema público de pensiones, cargarse el sistema público de prestaciones, cargarse el sistema educativo público, cargarse el sistema sanitario público y cargarse las competencias y la representación política de Cataluña, de Euskadi y de Galicia". "Si llegan a 210, aquí habrá esta representación política. ¿Y nosotros qué hacemos? Negarlo. Hacer ver que no pasa", ha recriminado Rufián al PSOE.

"¿Ustedes qué hacen? Presentar una web con 600 viviendas en alquiler. 600. ¿Y nosotros qué hacemos? Ignorarnos. Faltarnos. La gente fuera se está jugando sus condiciones de vida", ha lamentado Rufián.

Pese a la situación expuesta por el portavoz de Esquerra, Sánchez se ha mostrado optimista. "Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar avanzando, continuar haciendo camino al andar", ha reivindicado. "Hace pocos días hemos puesto en la cuenta corriente la tesorería de todas las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros del plan estatal de vivienda, 1.000 millones de euros a disposición de ellas para que impulsen la construcción de vivienda protegida. Otros 173 millones de euros para hacer lo que no hacen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox, allí donde tienen competencias universitarias. Por ejemplo, la construcción de residencias universitarias para los alumnos", ha concluido el presidente del Gobierno reivindicando la acción del Ejecutivo.

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