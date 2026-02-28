Óscar Vara advierte de que Irán "ha aceptado muy pronto la apuesta": "En ningún momento dijeron 'vamos a negociar para rendirnos"

El periodista de 'Geopolíticos' ha apuntado que desde el régimen ayatolá consideran que pueden llevar a Estados Unidos a una situación en la que termine el conflicto sin obtener beneficios para ellos.

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto contra Irán que ha dejado decenas de muertos. Uno que ha recibido respuesta por parte del régimen ayatolá y que también ha afectado a los países situados en el Golfo Pérsico.

"Hemos tenido durante estas semanas diciendo que no responderían si los ataques eran a las bases estadounidenses, incluso que no iban a permitir a EEUU que sobrevolara su espacio aéreo", ha afirmado Óscar Vara sobre ellos en Al Rojo Vivo.

Además, el periodista de 'Geopolíticos' ha afirmado que la solución diplomática parecía "óptima" para Donald Trump antes de este ataque: "Lo que es realmente llamativo es que parecía que era tan incierta la operación que una solución diplomática podía haber sido óptima porque Trump tiene dentro de menos de nueve meses las elecciones de medio mandato. Esta operación no se sabe bien cómo va a terminar y va a tener un impacto sobre los mercados energéticos evidente. Por tanto, la inflación que puede comenzar a transmitirse por todo el mundo es una cuestión que le debe preocupar".

"Desde el lado iraní, se aceptó muy pronto la apuesta. Es decir, en ningún momento dijeron 'vamos a negociar para rendirnos'. Parecían decir que 'nosotros estamos capacitados para ponerle en problemas a EEUU y sacar beneficios hasta llevar a EEUU a una situación que le obligue a cerrar el conflicto en unos términos que no sean ventajosos para ellos".

