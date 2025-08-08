Pedro Rodríguez, sobre el plan de Israel para ocupar Gaza: "Culmina el deterioro del entramado creado tras la tragedia de la II Guerra Mundial"

El profesor de Relaciones Internacionales ha indicado que nos encontramos en un "mundo oscuro" en el que estamos viendo cómo un Gobierno, el de Israel, "no rinde cuentas" y persiste "en su carrera hacia ninguna parte".

Pedro Rodríguez ha recordado que en la II Guerra Mundial se abrieron "las puertas del infierno" de par en par. Tras esto, el mundo intentó "aprender de sus errores" y estableció un tríptico en el que está "la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones de Ginebra y la convención contra el genocidio".

Un entramado que ha asegurado que ahora está "desapareciendo" delante de nuestras narices en Gaza. "Estamos asistiendo a un Gobierno que no rinde cuentas por su responsabilidad en la ofensiva de Hamás, en todos los crímenes de guerra y contra la humanidad", ha destacado, añadiendo que persiste en "su carrera hacia ninguna parte".

De esta forma, ha señalado que el plan de Israel de ocupar Gaza supone desmantelar cualquier opción de paz "con el beneplácito de Donald Trump".

Por tanto, ha destacado que nos encontramos en un "mundo oscuro", dejando claro que esta decisión culmina ese deterioro del entramado internacional creado tras la tragedia de la II Guerra Mundial.