Pedro Rodríguez condena los actos de genocidio de Israel: "Enterraron a una niña de cinco meses con dos kilos de peso"

El profesor de Relaciones Internacionales ha recordado que, precisamente, se llaman "crímenes contra la humanidad" porque nos afectan a todos. "Cuando miramos para otra parte, nos envilecen a todos", ha asegurado.

Pedro Rodríguez ha reaccionado al plan de Netanyahu para ocupar la Franja de Gaza, destacando que su objetivo es "la guerra" y no los rehenes.

"Lo que empezó como una guerra justa, como el legítimo derecho de defensa, se ha transformado en una monstruosidad", ha lamentado.

De esta forma, se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, poniendo un ejemplo de la tragedia que están viviendo. "Una niña de cinco meses que nació con tres kilos, fue enterrada con dos kilos de peso", ha relatado, dejando claro que esto es de lo que hablamos cuando nos pronunciamos sobre el conflicto que se está viviendo en la Franja.

Pedro Rodríguez ha criticado que nosotros, "con complicidad o con culpa histórica por la II Guerra Mundial", no estemos actuando ante este "genocidio televisado", señalando que nos encontramos en un mundo "en el que esto puede ocurrir y no hay consecuencias".