Pedro García Cuartango, preocupado tras la comparecencia de Pedro Sánchez: "No ha formulado ninguna hipótesis"

El periodista manifiesta que el presidente, en su primera intervención a las 18:00 h, ha pedido que la gente se informe a través de los canales oficiales pero estos "no han dado ninguna información".

Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer ante los medios para dar la última hora del apagón eléctrico que ha sumido en la oscuridad a toda la península. Por ejemplo, en el día de mañana, muchos centros escolares van a permanecer abiertos en muchos territorios aunque sin actividad lectiva.

Rodrigo Blázquez destaca que hay ocho comunidades autónomas que han pedido el nivel 3 de emergencias debido al apagón y el presidente del Gobierno ha indicado, en su intervención, "que son las comunidades autónomas que peor están", indica el periodista. "Después de escuchar al presidente del Gobierno, debemos concluir que Madrid, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Galicia, en principio, la situación de la recuperación de la energía estaría peor que en el resto de comunidades", añade Blázquez. Po

Por su parte, Pedro García Cuartango, manifiesta su preocupación por las explicaciones de Pedro Sánchez. "Han pasado muchas horas y no ha formulado ninguna hipótesis sobre las causas", indica el periodista, "creo que es lo que nos estamos preguntando todos".

El periodista indica que el presidente, en su primera intervención, ha solicitado que la gente se informara a través de los canales oficiales "y los canales oficiales no han dado ninguna información". "Han tardado unas horas en dar información", apunta Antonio García Ferraras. "Entiendo que el Gobierno tiene que tener cautela", añade García Cuartango, "no puede lanzar determinadas hipótesis hasta que no estén contrastadas".