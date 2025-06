Page justifica que Felipe González diga que no votará al PSOE por la amnistía: "Coincido en que es bochornoso"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y una de las voces disidentes a Pedro Sánchez en el PSOE, ha hablado con Antonio García Ferreras sobre el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía después de escuchar, además, las afirmaciones de Felipe González en las que tilda de "bazofia" y de "corrupción" esta decisión judicial. Además, ha confirmado que no votará al PSOE que apoya la amnistía.

Sobre todo eso se ha pronunciado Page, quien afirma que "cada uno es libre de votar a quien quiera y de militar": "El voto decidí no planteármelo en el momento en que me comprometí políticamente. Reconozco que el voto es secreto, que cada uno puede hacer lo que quiera".

Page ha mostrado su apoyo a la figura de González dentro del socialismo: "Siempre le veré apoyando al PSOE de alguna manera, incluso con críticas. Siempre apoyará al partido, lo lleva en los genes".

"Y coincido con él en que esto es bochornoso. La corrupción económica que vemos siempre viene precedida de corrupción ideológica y política, porque cuando todo vale todo cabe. Es una dinámica de la que hay que salir con prontitud y recuperar los perímetros normales de las instituciones y del juego político. Salir del populismo barato que lleva al enfrentamiento tribal en España", insiste.

Cree que habrá elecciones anticipadas

El presidente de Castilla-La Mancha ha hablado sobre la opción de que haya elecciones anticipadas: "Las dos veces que Sánchez convocó elecciones primero dijo que aguantaría y luego las convocó de forma anticipada, fue así en 2019 que se convocaron cuando convenía y en las últimas tras el batacazo que nos llevó a Ayuntamientos y comunidades autónomas las políticas del Gobierno".

"El presidente asume que si se convocan es para que gane la derecha. No tiene el respaldo social y no lo siente. El debate ya es tal cómo venden todo y lo que me temo que está por venir. No sabemos a qué atenernos. El Gobierno no sabe a qué atenerse. Ha surgido lo de Cerdán, y a estas alturas no sabe dónde llegará el agujero que nos está haciendo la corrupción. Creo que las elecciones serán seguro anticipadas, el problema es si son precipitadas", concluye.