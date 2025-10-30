Pablo Pombo compara la táctica de Sánchez en el Senado con el estilo de Mourinho: "Embarrar el campo y desacreditar el Senado"

Desde la mirada de Pablo Pombo, la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Senado, en la que recurrió con frecuencia al "no sé" y "no me consta", tuvo un objetivo claro: "Evitar el falso testimonio".

Desde la mirada de Pablo Pombo, la comparecencia de Pedro Sánchez este jueves en el Senado, en la que recurrió con frecuencia al "no sé" y "no me consta", tuvo un objetivo claro: "Evitar el falso testimonio".

El periodista ha explicado su argumento citando el artículo 502.3 del Código Penal, que "castiga a quien, convocado ante una comisión de investigación parlamentaria, falta a la verdad en su testimonio. La pena es de prisión de seis meses a un año o una multa de doce a veinticuatro meses".

Pombo ha analizado la que considera la "táctica" de Sánchez: "Ha pasado por embarrar el campo, al estilo Mourinho cuando el Real Madrid tenía problemas contra el Barça, y por desacreditar al Senado. He visto algunas mentiras innecesarias —'no tenía una relación íntima con Ábalos', 'no empleamos términos clave en referencia a la chistorra'— y un ridículo evidente: manda narices que Bildu haya puesto más en aprietos a Sánchez que el senador de Vox. Para esto sirve Vox".

El periodista también ha destacado el que, a su juicio, fue el titular del día: "El presidente Sánchez ha admitido que ha recibido dinero en efectivo en el Senado".

Por último, ha señalado dos momentos que le parecieron especialmente llamativos: "Sánchez pidiéndole a un senador que no fuese condescendiente —él, que no es precisamente un ejemplo de humildad— y el senador de Junts acusándole de escapista. Pero, ¿dónde tienes a Puigdemont, amigo?".

