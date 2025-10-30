Pablo Montesinos, tajante sobre Mazón tras haber hablado con su entorno: "La dimisión no está encima de la mesa"

Después del funeral de Estado en el que el president fue recibido por algunas víctimas con insultos, Mazón ha anunciado una "comparecencia en unos días". El periodista Pablo Montesinos revela en este vídeo todo lo que le ha dicho el entorno de Mazón.

Tras los insultos que Carlos Mazón recibió de algunas víctimas durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, ha anunciado que se iba a "reunir con algunas víctimas", que iba a "reflexionar" y que "en unos días" daría una "comparecencia": "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello", le ha dicho a Ana Pastor, cuando la periodista le ha preguntado por lo ocurrido. ¿Dimitirá Mazón?

Tras haber hablado con el entorno del president, el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', niega en 'Al Rojo Vivo' que Mazón vaya a dimitir: "Lo que dicen es que no está encima de la mesa la dimisión del presidente valenciano. Niegan que en esas comparecencias que ha anunciado, vaya a dimitir".

Además, informa Montesinos que durante el funeral, Feijóo y Mazón mantuvieron un "breve saludo y un apretón de manos", pero en el que "no hablaron de su futuro político". En el vídeo podemos ver completa esta información.

