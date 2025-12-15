Orriols analiza la situación del Gobierno de Sánchez: "Los socios de mayoría parlamentaria amenazan pero no ejecutan"

El politólogo Lluís Orriols se centra en este análisis en la actuación de los socios de Gobierno tras los escándalos que esta semana acechan al PSOE. En el vídeo, los detalles.

Tras la detención de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, junto con el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y, sobre todo, tras las denuncias de acoso sexual que han ido proliferando a lo largo de estos días, el PSOE vive uno de los peores momentos de la presente legislatura.

El viernes pasado, en Al Rojo Vivo, Yolanda Díaz pedía directamente a Pedro Sánchez cambiar el Ejecutivo y el Gobierno de arriba a abajo, pero por el momento el presidente del Gobierno no está por la labor.

"Los socios de mayoría parlamentaria advierten y amenazan, pero no ejecutan ningún tipo de ruptura. Y esto es sorprendente", afirma y analiza el politólogo Lluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, recordando las palabras de Díaz: "Ella tiene en sus manos reformular ese Gobierno, saliéndose de él".

Porque, tal como señala Orriols, "probablemente eso es lo que esperaríamos de un Gobierno de coalición que anticipa que unas elecciones van a estar cerca y que necesita separarse cuanto antes de su socio de Gobierno".

En el vídeo podemos ver completa su exposición.