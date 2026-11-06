Orriols analiza el aviso de Albares de posibles "injerencias" en las elecciones: "Los ciudadanos tienen que saber que el sistema medíatico ha cambiado"

El politólogo Lluís Orriols analiza el aviso del ministro de Exteriores de que pueden haber posibles injerencias o intentos de interferir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el vídeo, los detalles.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado este viernes de que va a haber posibles injerencias o intentos de interferir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por parte de terceros extranjeros pero ha informado de que "nuestra estrategia de seguridad nacional está en marcha ya desde hace mucho tiempo".

"Eso no quiere decir que se pueda ser 100% eficaz. Todos los estados lo han intentado y no lo han conseguido. Y lo más importante, que nuestros ciudadanos sean conscientes de ello (...) Para votar en libertad se necesita votar con serenidad y tener información veraz. Un ciudadano consciente de eso es también una muy buena forma de luchar contra ellas", ha asegurado el ministro en una entrevista en la televisión pública.

El politólogo Lluís Orriols asegura que está de acuerdo en que "los ciudadanos tienen que ser conscientes de que el sistema mediático ha cambiado": "Seguimos viviendo en el paradigma viejo, donde había gatekeepers en los medios de comunicación que filtraban la calidad de los mensajes y donde dábamos por hecho que si lo oíamos de un medio de comunicación era cierto. Sin embargo, esto ya, en un contexto de mensajes atomizados, donde no hay gatekeepers que controlen la calidad, muchos son bulos".

De este modo, insiste Orriols en el cambio que estamos viviendo como sociedad y en la importancia de que los ciudadanos lo sepan: "El problema es que seguimos viviendo en el paradigma de que si recibimos un mensaje nos lo creemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar".

Es decir, "estamos en un proceso de transición donde los ciudadanos, como decía el ministro Albares, primero tienen que ser conscientes de que hemos cambiado, que estamos en un nuevo entorno donde los mensajes son distintos de hace 10-15 años, para luego buscar estrategias para saber filtrar lo que es verdad o no".

Sin embargo, "no estamos aún en ese momento", concluye Orriols. Es decir, "los ciudadanos no van a cambiar su forma de filtrar la información que reciben de aquí al 29 de noviembre".

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