este viernes 6 de noviembre
Valdivia, sobre el mitin de Sánchez en el reinicio de campaña: "Va a redefinir toda la estrategia, será como la puesta de largo tras estos días tan duros"
El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza el nuevo arranque de la campaña del PSOE, este viernes 6 de noviembre, en Valencia, tras el trágico accidente de Urda. El PP, por su parte, retomará la campaña en Valladolid.
El PSOE retoma este viernes la campaña de cara a las elecciones del 29N, tras el trágico accidente de Urda y la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, con un mitin importante en la ciudad de Valencia.
"Este mitin será el reinicio de la campaña y vamos a poder verlo en Valencia, a partir de las 7 de la tarde, en la zona del Cabañal", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de El HuffPost, quien estará presente en el acto.
"Según nos cuenta gente del partido, este mitin va a redefinir toda la estrategia, va a ser como la puesta de largo después de estos días tan duros", revela Valdivia, destacando que además ya no habrá activos como Zapatero o Puente. "La campaña se la echa encima el propio Pedro Sánchez", afirma.
Y por último, destaca Valdivia un "fenómeno interesantísimo", que está pasando bajo cuerda: "Las comunidades en WhatsApp de votantes progresistas como pasó en Brasil".
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