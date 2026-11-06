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"En mi próxima vida quiero ser madrileño": Alfonso Arús confiesa su "envidia sana" por los festivos de Madrid

De puente en puente y tiro porque me lleva la corriente. Así deben de estar los madrileños, que este lunes vuelven a librar gracias al día de la Almudena. Una suerte que despierta la "envidia sana" de Alfonso Arús.

"En mi próxima vida quiero ser madrileño": Alfonso Arús confiesa su "envidia sana" por los festivos de Madrid

Hoy es viernes y, como dice la canción de Aruser@s, "el cuerpo lo sabe". Pero quienes mejor lo saben son los madrileños, que este lunes 9 de noviembre vuelven a tener un festivo por el día de la Almudena. Una circunstancia que ha despertado la envidia de Alfonso Arús: "En mi próxima vida quiero ser madrileño". "Un fin de semana largo para nuestros amigos de Aruser@s madrileños, ¡volvéis a tener un fin de semana largo!", ha comentado el presentador con retintín.

Y es que, tal y como ha recordado Arús, los madrileños han podido disfrutar de varios puentes en las últimas semanas. "Habéis pillado el puente de Todos los Santos, pilláis el fin de semana largo de la Almudena y volvéis a pillar los cuatro días del puente de la Constitución", ha enumerado, alucinado. "Algún día hay que hacer un recuento, ¡aquí hay un desequilibrio!", ha sentenciado el presentador, dejando clara su particular envidia por el calendario festivo de la capital.

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