Aitor Esteban: "No entiendo el empeño de Transportes en comprar unidades que superen los 300 km/h cuando se había hablado incluso de cerrar líneas"

El presidente del PNV cuestiona las prioridades del Ministerio de Transportes y reclama una revisión de las inversiones ferroviarias para poner el foco en el mantenimiento y la seguridad de la red.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, reclama una revisión de las prioridades ferroviarias tras los accidentes de Adamuz y Urda. El dirigente nacionalista cuestiona las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transportes en los últimos años, tanto en la compra de trenes de alta velocidad como en la política de inversiones, y considera que España debe centrarse en garantizar el mantenimiento de la red antes de plantearse nuevos aumentos de velocidad.

Esteban critica que el Gobierno socialista haya mantenido durante años una política de subvenciones generalizadas al transporte, en lugar de destinar parte de esos recursos a mejorar las infraestructuras. Aunque considera razonable que determinados colectivos, como los viajeros frecuentes o las personas con menos renta, puedan beneficiarse de descuentos, cuestiona que las ayudas se hayan concedido de forma indiscriminada. "Se ha estado dando dinero indiscriminadamente durante muchos años, con unos volúmenes que podrían haber sido muy importantes para dedicar, por ejemplo, a infraestructuras", señala.

El presidente del PNV también pone el foco en la última compra de trenes de alta velocidad y en la decisión de apostar por unidades capaces de superar los 300 kilómetros por hora. Una elección que considera difícil de justificar ante las necesidades actuales de la red ferroviaria. "No entiendo el empeño del Ministerio en la última compra de trenes de alta velocidad, que tenían que ser unidades que fueran a más de 300 kilómetros por hora", afirma.

En este sentido, Esteban cuestiona que se esté planteando incluso aumentar la velocidad en determinados tramos cuando, según recuerda, desde el propio Ministerio se había llegado a hablar de cerrar líneas durante un año. "Parece terrible que estemos pensando incluso en aumentar la velocidad en estos tramos cuando se había hablado hasta de cerrar líneas durante un año", advierte.

Para el dirigente nacionalista, la alta velocidad sigue siendo una infraestructura necesaria por las ventajas que ofrece en el transporte y las comunicaciones, pero eso no significa que se deba priorizar la velocidad frente a la seguridad y el mantenimiento. "Lo que hay que asegurar es el mantenimiento y hay que saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar", sostiene. Además, insiste en que la apuesta por trenes que superen los 300 kilómetros por hora quizá no era necesaria: "Igual había que haber ido a otra cosa y hay que hacer una reflexión".

En este contexto, Esteban considera que el Ministerio de Transportes necesita una estructura más reforzada y cuestiona que Carlos Cuerpo vaya a mantenerse al frente del departamento en la próxima legislatura, incluso si el PSOE continúa en el Gobierno. Aunque califica su nombramiento como "muy razonable y lógico" por la proximidad de las elecciones, cree que responde a una solución de urgencia. "Me parece más bien una solución de urgencia", apunta.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido