Ahora

Elecciones 29N

Albares alerta de posibles injerencias en las elecciones del 29N y pide "tomar medidas"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores da por hecho que "van a ocurrir" posibles injerencias o intentos de intervenir en las elecciones y "hay que tomar medidas".

albares
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado este viernes de que va a haber posibles injerencias o intentos de interferir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por parte de terceros extranjeros.

Es más, Albares ha asegurado en una entrevista en TVE que es mejor no pensar si esto puede ocurrir, sino pensar en que sí va a ocurrir y, así, poder tomar las medidas desde ya para que no tengan un impacto como ha ocurrido en otras zonas de Europa.

"Como soy el ministro de Asuntos Exteriores de España no voy a poner nombres a esas campañas pero lo que sí le diré es no hay que pensar que pueden ocurrir hay que pensar que van a ocurrir", ha sostenido.

Así, Albares ha indicado que "hay que tomar las medidas para que no tengan impacto como han ocurrido en los últimos meses y en los últimos años en toda Europa y han sido denunciadas abiertamente en Rumanía, donde incluso llegaron a cambiar y hubo que anular una elección en Alemania, en Francia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda
  2. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  3. El juez del caso Plus Ultra rechaza investigar a Zapatero por malversación, como solicitó Anticorrupción, por quedarse con las joyas
  4. La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 12 personas
  5. Wyoming comunica su jubilación desde el 'pico de la mesa': "Solo he tardado 71 años en conseguir tumbarme a la bartola"
  6. 'Ruega por nosotras', la España de los 80 que encerró a sus jóvenes en régimen de explotación: "Les hicieron pensar que eran culpables de haber nacido"