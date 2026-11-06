Albares alerta de posibles injerencias en las elecciones del 29N y pide "tomar medidas"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores da por hecho que "van a ocurrir" posibles injerencias o intentos de intervenir en las elecciones y "hay que tomar medidas".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido sobre posibles injerencias extranjeras en las elecciones generales del 29 de noviembre. En una entrevista en TVE, Albares enfatizó la necesidad de asumir que estos intentos de interferencia ocurrirán, para así implementar medidas preventivas efectivas. Aunque no especificó qué países podrían estar implicados, subrayó la importancia de estar preparados para evitar impactos negativos, como ha sucedido en otras partes de Europa, mencionando casos en Rumanía, Alemania y Francia. Estas situaciones han llevado incluso a la anulación de elecciones, resaltando la gravedad de la amenaza.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado este viernes de que va a haber posibles injerencias o intentos de interferir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por parte de terceros extranjeros.

Es más, Albares ha asegurado en una entrevista en TVE que es mejor no pensar si esto puede ocurrir, sino pensar en que sí va a ocurrir y, así, poder tomar las medidas desde ya para que no tengan un impacto como ha ocurrido en otras zonas de Europa.

"Como soy el ministro de Asuntos Exteriores de España no voy a poner nombres a esas campañas pero lo que sí le diré es no hay que pensar que pueden ocurrir hay que pensar que van a ocurrir", ha sostenido.

Así, Albares ha indicado que "hay que tomar las medidas para que no tengan impacto como han ocurrido en los últimos meses y en los últimos años en toda Europa y han sido denunciadas abiertamente en Rumanía, donde incluso llegaron a cambiar y hubo que anular una elección en Alemania, en Francia".

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