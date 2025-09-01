Orriols ve un "acierto" en el pacto de Estado propuesto por el Gobierno: "Evita que el cambio climático se convierta en arma de polarización política"

El Gobierno insiste en un pacto de Estado frente a los incendios y el cambio climático. Lluís Orriols respalda la propuesta y advierte: el reto exige consensos a largo plazo y una oposición dispuesta a ceder, algo que ve improbable.

En medio de la preocupación por los incendios forestales, que este verano han vuelto a poner a prueba los recursos autonómicos y estatales, el Gobierno ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado.

El politólogo Lluís Orriols fue contundente al respecto. Ha asegurado que "es fundamental un pacto de Estado y es un acierto del Gobierno, porque hablamos de una política que no solo afecta a España, sino que trasciende nuestras fronteras y va más allá de las comunidades autónomas".

Orriols ha advertido que se trata de "uno de los grandes retos del futuro", que no puede quedar atrapado en la lógica del día a día ni en la confrontación partidista. "Se requieren grandes consensos a largo plazo y, sobre todo, evitar que el cambio climático se convierta en una pieza más de la polarización política de nuestro país. La batalla cultural entre izquierda y derecha poco a poco se va trasladando también al terreno climático", ha alertado.

El politólogo puso el acento en la responsabilidad de los líderes para alcanzar ese acuerdo histórico, aunque mostró escepticismo sobre su viabilidad inmediata: "Un pacto de este tipo requiere una altísima generosidad por parte del líder de la oposición, algo que Feijóo no va a hacer".