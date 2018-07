Rifirrafe entre Sardà y Anna Grau: "¿Qué quieres que Trump nos de lecciones? Ya está bien de tanto 'porque España...'"

TENSO DEBATE EN EL PLATÓ

Tenso debate en Al Rojo Vivo sobre las primarias en el PP. Para la periodista Anna Grau el proceso amenaza con convertirse en una escabechina en el partido. "No hay ningún puñetero partido en el que el poder no prime sobre las ideas", ha señalado. Sin embargo, para Xavier Sardà no se puede generalizar a todos los partidos y llama a no ser tan reaccionarios. "No seamos tan provincianos", ha añadido.