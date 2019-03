Así valora Ferreras la dimisión de Màxim Huerta: "El Gobierno de Sánchez ha demostrado que hay voluntad de ejemplaridad y de dignidad"

Màxim Huerta dimite como ministro insistiendo en su inocencia: "Se busca minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez y no voy a permitirlo"

El ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha presentado su dimisión tras salir a la luz su fraude a Hacienda. No obstante, ha defendido su inocencia: "He pagado esa multa dos veces, la primera vez a Hacienda y ahora por segunda vez; soy consciente de que la inocencia no vale ante esta jauría".

Así explica Màxim Huerta su escándalo con Hacienda entre 2006 y 2008: "No era ilegal en ese momento"

Màxim Huerta ha dejado su cargo de ministro después de que se conociera que tuvo que abonar una sanción de 366.000 euros por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por fraude fiscal. En su comparecencia ha defendido que no ha cometido ningún fraude fiscal: "Lo que importa es el bombardeo que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo".

Tributó por el impuesto de sociedades y no por el de IRPF: te explicamos en tres minutos el fraude de Màxim Huerta a Hacienda

Màxim Huerta ya se ha enfrentado a una gran polémica con Hacienda. Defraudó más de 200.000 euros durante 2006, 2007 y 2008 tributando su trabajo como presentador a través de la empresa 'Almaximo Profesionales de la Imagen', una sociedad que él mismo creó. ¿Cómo? Declaró los ingresos por su trabajo a través del impuesto de sociedades y no por el IRPF, un impuesto más elevado y que es el correcto.