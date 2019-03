Màxim Huerta fue condenado por defraudar 218.000 euros a Hacienda entre 2006 y 2008 cuando era presentador

Cinco días después de jurar su cargo como Ministro de Cultura sale a la luz que Màxim Huerta defraudó más de 200.000 euros a Hacienda con una sociedad, según dos resoluciones judiciales.

En el año 2006, Màxim Huerta, presentador de televisión, monta la empresa 'almáximo profesionales de la Imagen S.L.'. Durante tres años cobró la mayor parte de su sueldo a través de esa empresa y solo una pequeña cantidad a su nombre. Una forma de evitar el 48% de IRPF y así pagar solo el 25% del impuesto de sociedades.

Es una forma de tributar que le aconsejaron, según dice el ministro de Cultura, que añade que era algo muy habitual esos años entre los profesionales de la comunicación.

Ingresó como presentador unos 800.000 euros entre 2006, 2007 y 2008 y pagó por IRPF unos 21.000 euros, el 2,7%. Pero según Hacienda, debería haber pagado 218.000 euros. Tras las sentencias, tuvo que pagar 365.000 euros.

El TSJM dice que "no actuó de buena fe", sino para eludir sus obligaciones fiscales, incluyendo su casa de la playa en Alicante para rebajar su factura fiscal.

Pero el ministro explica que Hacienda cambió su criterio, recurrió y perdió en los tribunales, momento en el que lo regularizó. Ahora, algunos entre peticiones de dimisión le recuerdan estos dos tuits: "Estar al día con hacienda ya no se lleva" y "no me gusta que dimitan, me gusta que los destituyan. Dimitir implica dignidad".