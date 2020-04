Un grupo de científicos pertenecientes a las universidades más importantes del mundo solicitan a la OMS que admita que el Covid-19, que ya ha causado más de 192.000 muertes en todo el mundo, se contagia también por el aire.

El motivo es, a juicio de este grupo, que mientras que la OMS no admita que el coronavirus se transmite por el aire no lo harán los diferentes países, por lo que continuará la expansión y no habrá regulación específica para evitar la transmisión.

¿Capaz de transmitirse por el aire en edificios?

Se trata de un grupo de diferentes expertos, fundamentalmente ingenieros y epidemiólogos,y, a su vez, cómo se comportan las gotas salivares que emitimos con simplemente exhalar o hablar.

Este grupo de científicos piden así que la OMS alerte sobre el posible contagio a través del aire dentro de un espacio cerrado, ya que consideran que las medidas de distanciamiento social y de higiene no son suficientes para detener el contagio.

Ya es conocido que las gotas salivares desprendidas al toser o estornudar pueden impregnarse en superficies que posteriormente podríamos tocar, suponiendo un riesgo de contagio; si bien hasta ahora no se ha tenido en cuenta que hay gotas que al hablar se quedan permanentemente en el aire activas biológicamente.

Demostrado en el primer coronavirus

Se trata de un estudio demostrado con el primer coronavirus conocido, sobre el que ya se pudo observar que una de las principales causas de la rápida expansión era la transmisión aérea.

Dada la velocidad a la que se ha expandido el Covid-19, los científicos temen que las gotas que se quedaban suspendidas en el aire y que sí contagiaban en el caso del SARS-1 contagien también en esta pandemia.

De ser así, las mascarillas se convertirían en un elemento fundamental para la protección del contagio, y habría que tener en cuenta factores como la ventilación continua y no reutilizable en el transporte público.