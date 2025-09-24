Nogueras (Junts) responde a Feijóo: "No somos socios de este Gobierno, vamos carpeta a carpeta"

El contexto El líder del PP ha interpelado directamente a los socios de investidura y ha cuestionado por qué siguen apoyando al Gobierno de Sánchez pese a los casos de corrupción que afectan a su entorno.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por malversación mediante un jurado popular. Ante esto, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha criticado a los socios del Gobierno. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha respondido que su partido no es socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, enfatizando que cada ley es una negociación y que no firmaron un acuerdo de estabilidad con el PSOE. Nogueras critica que el Gobierno actúe como si tuviera mayoría y lamenta la reciente derrota parlamentaria sobre competencias migratorias para Cataluña, acusando a la izquierda de aliarse con la derecha.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto este miércoles que Begoña Gómez sea juzgada por malversación por un jurado popular. Una decisión ante la que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido directamente a los socios del Gobierno, a quienes ha reprochado por qué sostienen "a una persona con la corrupción que tiene a sus espaldas". "¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este Gobierno ponga fin a este disparate?", les ha preguntado.

Unas declaraciones del líder del PP ante las que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, mantiene que su partido no es un socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Con todo el respeto, lo que le diría al señor Feijóo es que se mirara el acuerdo que tenemos. Nosotros no somos socios de este Gobierno, de hecho cada ley es una carpeta y una negociación y somos el único partido que no firmó un acuerdo de estabilidad con el PSOE y con Sumar", incide en Al Rojo Vivo.

"Nosotros vamos carpeta a carpeta y cuando hemos tenido que votar que no, hemos votado que no, y cuando hay algo que se ha podido negociar y que es bueno para los catalanes y para Cataluña, hemos votado que sí", continúa la portavoz parlamentaria.

A la pregunta sobre si el PSOE les ha prometido 'carpetas' sobre las que no tiene en realidad capacidad de decisión, Nogueras lanza este reproche: "Han ido como si tuvieran una mayoría, que desde el primer día les estamos diciendo que no tienen". "Nosotros tenemos claro que no existe esta mayoría, pero esto no impide que nosotros pongamos encima de la mesa todos los temas que nos preocupan y que se negocian", abunda.

En este sentido, alude a la derrota parlamentaria de la víspera, en la que el Congreso tumbó la cesión de competencias migratorias a Cataluña. "Es una pena, pero no es novedad que los partidos de izquierda españoles se alíen con la derecha española para tumbar aquello que hace falta en Cataluña", recrimina.