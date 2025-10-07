Néstor Prieto, periodista en la Flotilla: "Reyes Rigo, el único incidente que podría haber tenido, fue responder a algún empujón, y esa fue la excusa por la que fue incomunicada"

En Al Rojo Vivo, el periodista también detenido durante el asalto, ha relatado su experiencia y la de su compañera: "Estuvimos un mes conviviendo y Reyes mantuvo un perfil tan tranquilo durante toda la travesía que cuesta creerlo".

Nueve días después del asalto israelí en aguas internacionales a la flotilla humanitaria con destino a Gaza, la situación de Reyes Rigo sigue siendo motivo de preocupación para sus familiares. Mallorquina de 52 años, dedicada a la acupuntura y con una reconocida trayectoria en cooperación internacional, permanece bajo custodia de las autoridades israelíes, acusada de haber mordido a una funcionaria durante un examen médico en la prisión de Ketziot.

En Al rojo vivo, el periodista Néstor Prieto, también detenido durante el asalto, ha relatado su experiencia y la de su compañera: "Estuvimos un mes conviviendo y Reyes mantuvo un perfil tan tranquilo durante toda la travesía que cuesta creerlo".

Aunque Rigo permanece totalmente incomunicada, Prieto ha explicado que, según otras compañeras del módulo, el incidente podría haberse producido en un contexto de hostigamiento y provocaciones dentro de la prisión: "Algunas guardias la empujaban y, en algún momento, Reyes debió de responder o resistirse. Esa fue la excusa para incomunicarla, sacarla del módulo y trasladarla a una celda individual".

Los abogados de la flotilla intentan contactar con ella, pero la situación es confusa. "Desde el consulado ni siquiera se atreven a confirmarnos cuál es su estado o si hay un plazo previsto", ha explicado Prieto. Por el momento, trece personas siguen encarceladas en una prisión de máxima seguridad.