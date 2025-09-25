Néstor Prieto desvela cuál fue la reacción en la Flotilla tras conocer el envío de un buque español: "Celebración y alegría"

El colaborador de laSexta en la Flotilla ha indicado que el envío de buques provenientes de Italia y España han generado también algunas dudas. "Se espera que otros países europeos se sumen a esta iniciativa", ha confesado.

Néstor Prieto ha desvelado a laSexta cómo se encuentran los activistas que están en la Flotilla rumbo a Gaza. "La ruta inicial planteaba ir directamente hacia Gaza, pero se cambió de plan", ha señalado, explicando que han decidido pasar la noche en Grecia por la creencia de que al estar en aguas territoriales de un país europeo y miembro de la OTAN "el riesgo de ataque disminuye".

Una teoría que ha indicado que parece que se confirma porque no han tenido ningún ataque, aunque ha reconocido que sí han visto drones sobrevolándoles.

En cuanto al envío de buques tanto de España como de Italia, Néstor Prieto ha desvelado que allí han recibido la noticia con "celebración y alegría", y es que eso hará que se sientan "más seguros".

Sin embargo, ha señalado que los miembros de la Flotilla han apuntado más tarde que esto se ha conseguido "gracias a la movilización popular sostenida".

Ahora, este despliegue deja varios interrogantes. El primero de ellos es que el buque español, por ejemplo, está a más de 1.400 kilómetros de donde se encuentra la Flotilla. "Se plantean dudas sobre el tiempo que tardará en llegar", ha explicado.

Además, ha aclarado que los planes de España e Italia no son liderar la expedición ni responder a un eventual ataque israelí. "El objetivo es acompañar a la expedición y realizar tareas de salvamento marítimo en caso de que sea necesario", ha destacado, confesando que esperan que otros países europeos "se sumen a esta iniciativa".