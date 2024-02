Nativel Preciado ha presentado en Al Rojo Vivo su nuevo libro, titulado 'Palabras para Olivia'. La periodista ha explicado que en esta novela habla sobre una vieja escritora que parece que "pierde facultades" y necesita buscar a "un joven escritor" que le ayude.

Sin embargo, ha destacado que es un libro que va mucho más allá de lo que todos puedan pensar al escuchar esta premisa. "La historia va a sorprender", ha asegurado, indicando que en realidad va sobre el pasado.

"Es un homenaje a esos escritores que no logran triunfar", ha explicado, confesando que ella conoce a muchos jóvenes que son buenos escritores pero que no logran salir adelante en este mundo porque no tienen esa oportunidad.

Además, ha desvelado que el protagonista real de toda esta historia es León. "Es la historia que yo viví cuando era niña", ha zanjado.