Natalia Junquera: "Me sobrecoge la chulería con la que habla Mazón de la DANA: son 228 muertes"

Salomé Pradas, exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, ha declarado este viernes como imputada ante la jueza que lleva la instrucción de la DANA. Se ha exculpado de cualquier responsabilidad, sin embargo, por ley, era ella quien tenía el mundo único de la emergencia: es el el conseller/a de Interior el responsable de gestionar las emergencias que ocurran en la Comunidad Valenciana.

En el momento de tal declaración, Natalia Junquera, periodista de El País, recuerda que estamos en la fase de instrucción, pero "ha quedado bastante claro que no faltó información, que es el argumento que sigue manteniendo Mazón, sino que faltó acción".

De hecho, apunta Junquera a los mensajes que recientemente hemos conocido del número 2 de Interior, también imputado, Emilio Argüello, que mostraban cómo a las 14:45 advertía que los barrancos se estaban colapsando.

"La secuencia está clarísima y la tiene clarísima también la juez, quien ha dicho que se podían haber salvado vidas, no así los numerosísimos daños materiales que la DANA provocó", afirma la periodista.

Sin embargo, y según confiesa Junquera, de todo esto lo que más le "sorprende y sobrecoge" es "el tono que sigue manteniendo Mazón, la chulería con la que habla de este tema, una tema que supone 228 muertes. Cualquier ciudadano se indigna cuando lo escucha, pero no me puedo imaginar lo que opinan las víctimas (...) No me merecen este tono del que sigue siendo president", admite Junquera. En el vídeo podemos ver completa su intervención.