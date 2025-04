El exnúmero dos de Emergencias presenta a la jueza los audios y mensajes de Whatsapp del día de la DANA: "Que se ahogan, por favor, que se ahogan"

"Que se ahogan, por favor, que se ahogan". Nuevos mensajes y audios del día de la DANA que dejan otra vez más en evidencia la nefasta gestión de la catástrofe por parte de la Generalitat valenciana. La defensa del Emilio Argüeso, exsecretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha presentado un informe pericial sobre los mensajes de WhatsApp que envió con su teléfono móvil, al que ha tenido acceso laSexta, en los que se corroboran que se alertó a Argüeso a partir de las 19:30 horas de que la gente se estaba ahogando.

En las transcripciones de los audios queda latente que la situación que se estaba viviendo en Valencia era crítica, hasta el punto que pedían con urgencia que acudieran bomberos para salvaguardar a los ciudadanos: "Emilio, por favor, Emilio por favor, por favor…bomberos. Llámame, por favor. Necesitamos un helicóptero para los compañeros. Que se ahogan. Emilio, que se ahogan, por favor".

Y no es el único. En el informe pericial se recoge otros audios que al igual que el anterior dejan evidencia de la gravedad del día de la DANA. "Y ahora mismo no tienen vía de escapatoria. Los compañeros han estado intentando mirar a través de los campos y todo y no tienen escapatoria. Si sube el agua no pueden hacer nada. Necesito, necesito que me confirmes si el agua va a seguir subiendo, o no", apunta una de las transcripciones de los audios.

"Le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo"

Aunque no es lo único que se destaca en el documento aportado por la defensa del Emilio Argüeso. Otro de los puntos claves son los mensajes que se intercambian con la entonces era consellera de Emergencias, Salomé Pradas, su superior. Y no eran a las horas claves de la DANA, sino que se dieron a primera hora de la mañana del 29 de octubre.

Y el tema que trataron era la suspensión de las clases en el municipio de Valenica. Argüeso alude durante la conversación que ha contactado con la alcaldesa María José Catalá y que finalmente ha decidido no suspenderlas. Además, el exnúmero dos de Emergencias le dice a Pradas en un mensaje que Catalá está "agobiada" y termina la conversación diciendo "le he dicho que si hay cambio me has ordenado que se lo vaya diciendo".

Horas más tarde, Argüeso le envía a las 13 horas la actualización del nivel de emergencia: "Se solicita a BCV movilización de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Río Magro, área puente de Carlet y Barranco Poyo, áreas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas".

La conversación con Camarero

De hecho, otro de los momentos claves que refleja el documento es la conversación con Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales. En los mensajes, Camarero muestra su preocupación por los centros de menores de Buñol y Alborache. En dicho intercambio de mensajes, es Camarero la que le pregunta a Argüeso sobre los municipios que se están evacuando, a lo que este contesta que "estamos en el CECOPI aún viendo" y que "vamos a citar a los alcaldes primero".

La conversación se retoma pasadas las 00 horas, cuando Pradas le dice que en el "horno plaza Cenia de Paiporta se oyen gritos y el dueño está dentro". Y otro punto clave: la vicepresidenta le pide al exnúmero dos de emergencias que se acuerde de "mi residencia" de la localidad, donde murieron seis residentes ahogados.

Para terminar, a las 6:35 horas de la mañana Argüeso le manda el siguiente mensaje: "Buenos días jefa, sé que vienes para el 112, necesitamos relación de residencias donde tengamos constancias de que hay problemas tanto de evacuación como de suministro de medicamentos, así vamos sobre seguro". La consellera de Igualdad concluye diciendo a Argüeso que se quede tranquilo porque "ya estoy yo".