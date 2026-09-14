Morodo, tras los datos del CIS: "A Sánchez no le basta con movilizar con la amenaza de que viene la extrema derecha"

Carmen Morodo analiza los datos del CIS de septiembre y advierte de que el PSOE afronta un doble problema: la inmigración y la fragmentación de la izquierda, pese a la ventaja que refleja el CIS.

Tras conocerse los datos del CIS de septiembre, que sitúan al PSOE 5,5 puntos por delante del PP, la periodista Carmen Morodo cuestiona la distancia entre esta encuesta y la fotografía que ofrecen los sondeos privados.

"Se ha instalado en todos los ámbitos, tanto en el político como en el mediático, la idea de que estos estudios, que son estudios públicos, son una bufonada. Yo creo que, en estos momentos, teniendo en cuenta cuáles son las medias de las encuestas privadas y lo que nos dicen los partidos, tanto en la izquierda como en la derecha, se puede sacar una conclusión".

En este sentido, considera que la imagen que ofrecen los datos del CIS no se corresponde con la situación política actual: "La imagen que nos queda, que no tiene nada que ver con la del CIS, es que Sánchez, en estos momentos, no está ganando nada. Feijóo no puede. Puede que no esté rentabilizando. Es verdad que Vox capitaliza ese malestar".

A partir de ahí, señala que el presidente del Gobierno afronta un problema adicional a la hora de movilizar a su electorado: "Sánchez tiene un doble problema. Ya no le basta con movilizar al votante de izquierdas con la amenaza de que viene la extrema derecha. No le basta con eso".

Además, sitúa la inmigración como uno de los principales desafíos para el PSOE: "El tema capital ahora mismo es la inmigración y ahí pierde, y pierde porque ni siquiera el electorado de centroizquierda y de la izquierda entiende qué gestiona".

Por último, apunta a la fragmentación del espacio progresista como otro de los factores que pueden perjudicar electoralmente al PSOE: "El segundo problema es la fragmentación de la izquierda, que le puede llevar, si no rentabiliza y no lo convierte en escaños efectivos a nivel provincial, a perder escaños, aunque ellos aguanten, aunque aguante el Partido Socialista".

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