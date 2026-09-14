Duval, sobre los matices de Ayuso con Marruecos: "Nos tiene acostumbrados a una posibilidad permanente de bandazo"

Duval cuestiona que Ayuso matice ahora sus palabras sobre Marruecos: "¿De verdad piensa hoy Díaz Ayuso que no dijo lo que dijo?".

Tras las palabras de Ayuso, quien afirmó en una entrevista en 'Okdiario' que rompería relaciones con Marruecos y que posteriormente matizó sus declaraciones, Duval se pregunta: "¿De verdad piensa hoy Díaz Ayuso que no dijo lo que dijo? Es decir, ¿se le ha olvidado completamente lo que dijo en ese momento? No me parece la más inverosímil de todas las hipótesis".

"Nos tiene acostumbrados, no solamente en esta mesa, sino a todo el mundo en general, a una posibilidad permanente de dar un bandazo o de decir cualquier exabrupto que después comentamos extensamente por aquí, según lo que se le ocurre en ese momento", ha sentenciado.

Duval considera evidente que Ayuso "dijo que había que poner una pared y que había que romper" y señala que "no lo había pensado demasiado, que no había pensado cuáles son las consecuencias de una ruptura de ese tipo, qué es lo que habría que hacer, sino que meramente lo planteaba como eslogan".

"Hubo después muchísimo comentario, muchísimas tertulias, dedicadas a señalar las consecuencias que eso tendría. ¿Qué pasaría si alguien se tomase en serio la barbaridad que se había dicho entonces? Y ahora, de repente, está reculando, pero reculando haciendo esta suerte de luz de gas sobre todos los que hemos escuchado lo que dijo".

Y concluye: "No debería poder mentir tan a la ligera sobre unas palabras que están en la hemeroteca".

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