La ministra Mónica García responde a las alertas de un posible colapso sanitario en Ceuta: "La situación está controlada"

La ministra de Sanidad ha reconocido que el servicio ha estado "tensionado", pero eso no quiere decir que estuviera colapsado ya que los migrantes han sido atendidos por un circuito diferente.

Mónica García defiende que ni hay brotes epidemiológicos ni el servicio sanitario de Ceuta está colapsado. Así lo ha aseverado este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Durante la misma, la ministra de Sanidad ha explicado que "han ido bajando los casos de sarna en función de cuando se les ha ido dando condiciones de habitabilidad y condiciones higiénicas a las personas migrantes" y que, pese al discurso adoptado por algunos, "la situación de salud pública está controlada".

"Desde el minuto uno pusimos un plan de seguimiento de enfermedades infecciosas y para eso lo que dijimos es que la primera medida era la de tener a todas las personas migrantes en lugares que fueran salubres, que pudieran tener agua potable en condiciones de higiene indispensables", ha comentado.

García ha enfatizado que todos los informes del Ministerio han señalado que "los riesgos en salud pública para la población ceutí son bajos" y que, en el caso de la población migrante, "son moderados en función de que les podamos ir dando condiciones de salubridad y habilitando espacios para que puedan estar en lugares techados".

"Toda vez que hemos tenido unos servicios sanitarios tensionados pero en ningún caso colapsados, toda vez que tenemos la mitad del hospital con las camas vacías, toda vez que hemos reforzado nuestro sistema sanitario, la principal prioridad del Ministerio de Sanidad ha sido desde hace semanas que las personas migrantes tengan condiciones de salubridad para poder hacer esa vigilancia epidemiológica", ha comentado.

Y, al ser preguntada sobre la situación "dramática" del servicio sanitario que ven en Ceuta, la ministra ha negado que esté colapsado: "Yo creo que es perfectamente compatible una situación emocional que puedan tener profesionales ante una tensión asistencial que es absolutamente indudable". "Esto no es incompatible con decir que han sido esos profesionales con esa sobrecarga los que han evitado que haya un colapso sanitario", ha añadido.

Pese a ello, la ministra ha explicado que las personas migrantes han sido atendidas en "circuitos diferenciados" de los ceutíes: "No han visto (los ceutíes) anulada ni una sola de sus consultas, ni una sola de sus cirugías, ni una sola de sus atenciones con respecto a la población migrante, que la hemos derivado por otros circuitos porque tienen también otro tipo de patologías".

"Los datos que tenemos comparados del año pasado es que se están viendo más o menos 75 pacientes más al día y más o menos está ingresando unos 2,5 de media pacientes más en el hospital", ha detallado recalcando que no se trata de atenciones de "patologías graves".

Aunque ha recalcado que hay servicios "especialmente tensionados", la ministra ha enfatizado que el refuerzo sanitario ha hecho tener al hospital de Ceuta una dotación de personal "que ya le gustaría a muchos otros hospitales".

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