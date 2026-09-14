Carlos E. Cué: "Hay un cambio en Sánchez de hace tres semanas respecto al de la semana pasada"

El periodista de 'El País' analiza la crisis de Ceuta, el cambio de Sánchez y las polémicas palabras de Ayuso sobre Marruecos, y advierte de las consecuencias de romper relaciones.

Carlos E. Cué, periodista de 'El País', analiza en Al Rojo Vivo la crisis migratoria de Ceuta, el papel de Pedro Sánchez y las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien planteó romper relaciones con Marruecos para después matizar sus palabras.

En este contexto, Cué interpreta las últimas declaraciones de Sánchez en el Congreso como un cambio de posición ante la situación en Ceuta: "Evidentemente, cuando Sánchez el otro día en el Congreso dice que hay que replantearlo todo, se está refiriendo a que se tendrán 72.000 personas. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Es una cuestión de responsabilidad ahora".

De hecho, el periodista considera que, aunque el giro del presidente del Gobierno pueda resultar insuficiente para algunos, sí existe una evolución respecto a semanas anteriores: "He visto un cambio en Sánchez, que evidentemente es mucho menos de lo que la gente querría. Pero hay un cambio entre el Sánchez de hace tres semanas y el Sánchez de la semana pasada".

Por otro lado, Cué pone el foco en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y defiende que no deben ser tomadas a la ligera: "Creo que hay que tomárselo en serio. Es una política que tiene mayoría absoluta, una de las regiones más ricas de Europa".

En su opinión, las palabras de Ayuso plantean un escenario especialmente complicado para Ceuta. "Si nos la tomamos en serio, que creo que es la fórmula razonable, lo que está diciendo es: mientras se resuelve esto, nos imaginamos que hay 9.000 personas en Ceuta. Mientras haya 9.000 personas en Ceuta, las va a haber el resto de la existencia".

Además, Cué advierte de que la solución depende en buena medida de la posición que adopte Marruecos. "Porque Marruecos no solo está diciendo 'yo los recibo y, si no, se los manda a Marruecos'. Que luego no sería verdad. Pero si te dice que no los recibe...".

A esta situación se suma, según explica, el regreso progresivo de miles de personas que permanecen en Ceuta. "Vamos con goteo, muy poquito a poquito, pero desde el 10 de agosto hay 5.000 personas que han vuelto, porque también esas personas llevan 45 días. Muchos de ellos están muy desesperados y algunos, en goteo, van volviendo. La puerta está abierta".

Precisamente por eso, el periodista advierte de las consecuencias que tendría un eventual empeoramiento de las relaciones con Marruecos: "Basta con que Marruecos diga: 'Perdón, hay una ruptura de relaciones. Cierro la puerta'. Ni siquiera se van voluntariamente. Que sería la fórmula, que es lo que se intentó al principio: a ver si todos se iban".

Por último, Cué resume la gravedad del escenario al que podría enfrentarse la ciudad autónoma: "Lo mires por donde lo mires, es un desastre que condenaría a Ceuta sine die a tener un movimiento".

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