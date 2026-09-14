Monrosi, sobre la crisis de Ceuta: "Me parece una misión imposible la que le han encargado a Ángel Víctor Torres"

El periodista José Enrique Monrosi revela el plan del Gobierno ante la gestión de la crisis de Ceuta. En el vídeo, podemos ver todos los detalles.

"No sé si le va a salir bien, pero el plan está claro", afirma contundente el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, destacando que le parece "una misión imposible la que le han encargado, entre otras cosas, a Ángel Víctor Torres, que es quien tiene el mando único en la gestión de la crisis de Ceuta.

Así explica Monrosi que el plan es "seguir a rajatabla la legalidad vigente y los procedimientos administrativos, porque allí hay Policía, Guardia Civil, funcionarios, etc. y es evidente que hay un pánico, con respecto a lo que pasó en 2021, ya que hay gente inhabilitada y condenada. Y eso está permanentemente presente".

Por eso, la misión que tiene es, explica el periodista, la siguiente: "Durante meses, llevar a cabo esos expedientes administrativos para no saltarse la ley y que nadie sea condenado. Pero con el objetivo de que todos finalmente sean expulsados y en el mientras tanto, que ni uno salga de Ceuta". Y esa, asegura, es la consigna política "por la presión de Europa, por la presión de la opinión pública, por la presión del PP y de Vox".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido