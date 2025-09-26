Polémicas declaraciones
Montesinos tacha de "equivocadas" las declaraciones de Garamendi: "Aleja mucho a la patronal de los trabajadores"
El periodista ha reaccionado al discurso del jefe de la patronal señalando que hay que pensar más "qué es lo que dices en las tribunas públicas". "Hay que hacer pedagogía y no quedarse en los discursos fáciles", ha destacado.
Pablo Montesinos ha reaccionado a las polémicas declaraciones que ha realizado Antonio Garamendi en las que defiende la jornada laboral de Carlos Alcaraz para el resto de trabajadores.
"Se equivoca y aleja mucho a la patrona de los trabajadores", ha señalado, indicando que si su intención es acercarse con su discurso a la mayoría, no lo ha conseguido.
El periodista ha recomendado pensar más qué es lo que se dice "en las tribunas públicas". "Creo que hay que hacer un poco de pedagogía y no quedarse en los discursos fáciles", ha indicado.
Un momento que ha aprovechado para añadir que cree que con estas palabras puede haber muchos trabajadores que echen muchas horas y piensen que el jefe de la patronal "no les representa".
