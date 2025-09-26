Afra Blanco, tras decir Garamendi que Alcaraz no trabaja 37,5 horas semanales: "¿También defiende que los trabajadores cobren por hora extra lo mismo que él?"

La sindicalista ha estallado tras escuchar las declaraciones de Garamendi. "Bienvenidos a la política de la patronal en España en pleno siglo XXI", ha criticado, señalando que apuestan por "sufrir para sobrevivir".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la reducción de la jornada laboral promovida por Yolanda Díaz aludiendo a la joven estrella del tenis y a Rafa Nadal. "¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37,5 horas a la semana? No", ha destacado.

Afra Blanco ha estallado en Al Rojo Vivo al escuchar estas declaraciones, preguntándose si las cuentas que hace son "antes o después" de las horas extra. "Bienvenidos a la política de la patronal en España en pleno siglo XXI: sufrir para sobrevivir", ha criticado.

La sindicalista ha dejado claro que el problema no es que los empleados trabajen menos horas. "El problema es que haya gente como Garamendi que, desde hace décadas, viven de la metáfora barata", ha señalado.

De esta forma, se ha preguntado si, al igual que defiende la jornada de Alcaraz para los trabajadores, también lo hace para que "cobren por horas extra lo mismo que él".

"El día que baje a la pista, le darán vergüenza sus propias palabras", ha zanjado Arfa Blanco en Al Rojo Vivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.