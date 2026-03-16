Montesinos revela: "La dirección nacional del PP daba por descontado que Vox iba a superar esa barrera psicológica del 20% en CyL"

El periodista Pablo Montesinos analiza los posibles acuerdos entre PP y Vox tras los resultados electorales de Castilla y León, donde una vez más el PP vuelve a depender de Vox. En el vídeo, los detalles.

El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León, sumando dos escaños con respecto a los comicios de 2022, y aumentando también el porcentaje de votos. No obstante, y pese al buen resultado, Alfonso Fernández Mañueco se ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta y tendrá que depender de Vox, al igual que en Extremadura y Aragón.

Por su parte, el partido de Santiago Abascal no ha cumplido las expectativas, que le auguraban hasta un 20% de los votos: los de Vox ganaron en Castilla y León un escaño más, con respecto a las autonómicas anteriores, y eso sí, el mejor resultado de la historia del partido en unas autonómicas con el 18% de los votos.

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de 'Artículo 14' confiesa que los 'populares' esperaban un mayor resultado del partido de Abascal: "En la dirección nacional del PP daban por descontado que Vox iba a superar esa barrera psicológica del 20% y, en consecuencia, que no iba a ser una noche agradable, en línea con la de Aragón y Extremadura.

En el partido reconocen en privado, admite Montesinos, que "ha sido Mañueco, ese hombre tranquilo y moderado, que no dice una palabra más alta que otra, quien ha conseguido lograr esa frenazo de Vox en las elecciones y que hoy pueden ir a las negociaciones [con Vox] con una fuerza mucho mayor, también en Aragón y en Extremadura".

Por otro lado, desvela el periodista lo que aseguran fuentes del PP de Mañueco con respecto a la gobernabilidad de la región: "Aseguran que el objetivo es gobernar en solitario con un acuerdo de cuatro años de investidura y de legislatura con Vox. Pero que ese es el inicio de las negociaciones, que luego ya 'veremos cómo acabamos'".

Desde la dirección nacional del PP insisten, internamente, en que "lo primero que tiene que ocurrir es que Vox se aclare: si quiere o no quiere entrar en los gobiernos", remata Montesinos.

En el vídeo podemos ver al completo esta información de Montesinos, donde comenta además cómo están las cosas en el PP de Extremadura y las sensaciones de Juanma Moreno para las elecciones de Andalucía, que serán las próximas en celebrarse.

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