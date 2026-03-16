Montesinos analiza las palabras de Juanma Moreno sobre Vox: "El PP de Andalucía reconoce que es difícil revalidar la mayoría absoluta"

El periodista Pablo Montesinos desvela qué dice el entorno del presidente de la Junta de Andalucía de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en la región, bien a finales de mayo o ya en el mes de junio. En el vídeo, los detalles.

El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero, al igual que en Extremadura y Aragón, dependerá de Vox para formar gobierno. Los de Abascal no superaron las expectativas en estos comicios, no alcanzaron esa barrera psicológica del 20% de los votos, aunque subieron en escaños (ganaron uno más) y en porcentaje de votos, obteniendo el 18%; algo que da un respiro a los populares.

Las próximas elecciones autonómicas serán las de Andalucía y el candidato popular, Juanma Moreno Bonilla, ha pronunciado esta mañana, tras las elecciones de Castilla y León, unas importantes palabras de cara a esta próxima cita: "Los ciudadanos quieren gobiernos que gobiernen, que no bloqueen y lo acabamos de ver en Castilla y León. Los ciudadanos penalizan a aquellos que no son serios que están comprometidos con el interés general de los ciudadanos (...) Hubo unas elecciones en Extremadura y que estemos esperando al mes de mayo para un debate de investidura, para ver si definitivamente ese gobierno arranca... Cuando no se actúa de una manera seria, al final tu votante termina por alejarse, abandonarte o castigarte".

No ha mencionado a Vox pero le está diciendo que no es un partido serio. Según el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', asegura que el entorno más directo de Juanma Moreno le dice que no quiere, bajo ningún concepto, que Vox forme parte de su gobierno. Él quiere gobernar en solitario y, para ello, la fórmula -que ahora dice que está de moda- es la moderación".

"Él va a intentar revalidar esa mayoría absoluta, aunque reconocen que está difícil, pero no es imposible. Y se reafirma en gobernar siempre en solitario. De hecho, en Andalucía nunca ha habido consejeros de Vox en el gobierno de Juanma Moreno, lo que hubo fue un acuerdo de legislatura y Vox siempre estuvo fuera.

Y además dejan claro una cosa: "En las elecciones, ya sean a finales de mayo o a principios de junio, en el mes de junio, la estrategia la va a marcar Juanma Moreno y su equipo. En Génova, dicen, se tendrán que plegar a los intereses de San Telmo", asegura Montesinos. Por último, asegura Montesinos que en Andalucía no piensan que Pedro Sánchez vaya a hacer coincidir las elecciones nacionales con las andaluzas: descartan un 'superdomingo' electoral.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención y análisis, así como las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía.

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