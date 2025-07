Montesinos: "La información de Salazar ha destruido los pocos ánimos que pudiera haber en el PSOE"

Pablo Montesinos ha asegurado que "la información de Salazar ha destruido los pocos ánimos que pudiera haber en el PSOE". Así lo ha señalado el periodista tras conocer este sábado que mujeres del PSOE acusan de "comportamientos inadecuados" al que había sido propuesto como nuevo adjunto a la Secretaría de Organización del partido, Paco Salazar. Finalmente, ha renunciado a su nombramiento, pero esto no ha evitado que haya malestar entre las mujeres socialistas.

Así, Montesinos también ha hablado sobre las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones. "El diagnóstico de Page es demoledor y conecta con la realidad política que estamos viviendo y es que el presidente del Gobierno parece que está en una situación sin salida", ha comentado Montesinos.

"No es que haya entrado más fuerte Sánchez al Comité Federal y salga más débil. Yo creo que la información de Salazar en eldiario.es ha destruido por completo los pocos ánimos que pudiera haber en el PSOE", ha señalado.

De esta manera, Montesinos ha continuado: "tú haces unos nombramientos para resistir, para continuar, y de repente una de esas personas es denunciada por otras mujeres por comportamientos que no se deben producir".

Por ello, el periodista insiste en que en el PSOE "el estado anímico debe de ser tremendo". "A mí me queda por saber la respuesta ahora de Pedro Sánchez y qué va a hacer Page. Si Sánchez no se somete a una cuestión de confianza o no abre las urnas en una convocatoria anticipada, que parece no lo va a hacer, ¿qué más va a hacer Page? ¿va a tomar alguna otra decisión? ¿o se va a dar por satisfecho con las respuestas que pueda darle Sánchez?", se ha preguntado.