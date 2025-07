Malestar entre las mujeres socialistas por los audios de la vergüenza de Koldo y Ábalos y las acusaciones a Salazar

Pedro Sánchez ha asegurado que no abandonará la Moncloa ni por el Gobierno, la Organización, el país o su familia, según fuentes del PSOE en el inicio del Comité Federal. El caso Koldo y las acusaciones sobre Santos Cerdán han debilitado su posición. Además, los audios de José Luis Ábalos y Koldo García sobre prostitución han aumentado el malestar entre las mujeres del partido. En respuesta, el PSOE expulsará a militantes que consuman prostitución, actualizando su Código Ético. Asimismo, Paco Salazar, adjunto a la secretaria de Organización, ha sido acusado de "comportamientos inadecuados" hacia mujeres, lo que ha generado más tensión interna.

El malestar entre las mujeres socialistas cada vez es más evidente. Desde que salieron a la luz los audios de la vergüenza en los que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, hablaban abiertamente de repartirse mujeres prostituidas, muchas mujeres dentro del PSOE están incómodas. Y si a esto le sumamos la última información que se ha conocido este sábado en la que mujeres del partido acusan a Paco Salazar de "comportamientos inadecuados" cuando era su jefe, la situación comienza a ser ya insostenible.

En una de las charlas fechada el 9 de abril de 2019, Koldo le comentaba a Ábalos que si las chicas con las que iban a quedar eran "de aquí" ya sabía quiénes eran y comenzaban a elegir con cuál se quedarían. "Tienes a la Ariadna, que está recién... ya está bien, ya está perfecta", le dice Koldo al exministro, que a su vez pregunta por "la colombiana". Entonces, Koldo pregunta por "la otra". "La otra también, era para que cambiaras tú, pero a ti te gusta más Ariadna", contestaba Koldo. "Bueno, la Carlota te enrolla que te cagas", le dijo entonces Ábalos, a lo que Koldo le respondió que elija a quien quiera. "O Ariadna y Carlota y a tomar por culo", aseveró.

Ante esto, el malestar entre las mujeres socialistas no ha dejado de crecer, el PSOE ha decidido expulsar a los militantes socialistas que consuman prostitución. Fuentes socialistas adelantaron a laSexta que se introducirá un nuevo punto en el artículo 4.5 del Código Ético del PSOE que indicará que "solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE y los órganos federales tramitarán estos casos como una falta muy grave de acuerdo a los Estatutos Federales imponiendo, además, la máxima sanción, que es la expulsión del partido".

Según indican estas mismas fuentes, Sánchez hizo este anuncio en un acto con mujeres en la jornada previa al Comité Federal. En ese encuentro, las mujeres le metieron caña. Pese a aplaudir la medida del PSOE sobre la prostitución, le pidieron más medidas, más mujeres en puestos de responsabilidad y que les escuche más.

Mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de "comportamientos inadecuados"

Pero la situación se recrudece al conocer que Paco Salazar, uno de los nuevos adjuntos a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha sido acusado de "comportamientos inadecuados" con mujeres que trabajaron anteriormente para él.

Según ha desvelado 'eldiario.es', una trabajadora de Moncloa ha aseverado que Salazar realizaba comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, enviaba mensajes fuera del horario laboral con invitaciones para cenar a solas o incluso que llegó a realizar ofrecimientos de quedarse a dormir en casa. Según indican fuentes socialistas, esta noticia ha creado mucho malestar entre las mujeres socialistas. Consideran, además, que si esto es cierto debería renunciar a su nombramiento y así lo ha hecho. Unos minutos antes de comenzar el Comité Federal Salazar ha presentado su renuncia al nombramiento.

Sánchez: "Lo fácil sería irse, pero no lo voy a hacer"

Tras estas acusaciones, Salazar ha decidido renunciar al nombramiento. Pero lo que sí está claro es que Pedro Sánchez no tiene intención de irse a ningún lado. Fuentes socialistas indican a laSexta que en la jornada del viernes ya dejó claro que "lo fácil sería irse, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer ni por el Gobierno, ni por la Organización, ni por el país, ni por mi familia".

Precisamente al comienzo de su intervención en el Comité Federal, Sánchez ha querido lanzar un mensaje a las mujeres. "Pienso en los jóvenes, pienso en nuestra compañeras, en las feministas de la organización, discriminadas tras escuchar palabras infames que no nos representan", ha pronunciado Sánchez, tras decir que es "consciente de que están siendo días difíciles para todos".