Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal:"Tenemos más muertos por incendios que por ataques terroristas"

El especialista advierte que la falta de mapas de zonas inflamables deja a la población en riesgo cada verano, y subraya que, sin esta herramienta, muchos ciudadanos "no saben que están viviendo en una ratonera".

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal, lanzó en Al Rojo Vivo una frase que no pasó desapercibida: "Tenemos más fallecidos por incendios que por ataques terroristas". Pero no se quedó en la alarma, ha profundizado en las medidas necesarias para evitar que cada verano se repita la tragedia.

Entre sus advertencias, ha señalado que no existen mapas de zonas inflamables, una herramienta crucial para proteger a la población: "No hay áreas señalizadas; la gente no sabe que está viviendo en una ratonera", ha alertado.

Resco ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado que trascienda las disputas partidistas: "Se requieren medidas urgentes y soluciones reales que mejoren de manera sustancial la gestión, no simples maquillajes. Tras los incendios de 2022 se modificó la Ley de Montes para calmar a la opinión pública, pero fue un cambio meramente estético".

Además, ha subrayado que "el objetivo a largo plazo debe ser gestionar entre tres y cinco veces lo que se quema cada año". Y ha recordado que la prevención es, ante todo, "una cuestión de seguridad pública".