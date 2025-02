Montesinos desvela qué votará el PP en la reducción de la jornada laboral: "Hay un sector que aboga, en privado, por la abstención"

El periodista informa que, sin el aval de la CEOE, el PP no votará que 'sí'. Se debaten entre el 'no' y la abstención. Una parte del partido asegura que la segunda sería "la decisión más inteligente en términos políticos".

Una vez aprobada en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ahora debe pasar el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados. ¿Qué votará el PP? "Hay alguna posibilidad de que voten 'abstención', pero todo con mucha cautela", en el Al Rojo Vivo el periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, Pablo Montesinos.

Lo que trasladan desde la dirección nacional del partido, añade el periodista, es que "sin el aval de la CEOE, no votarán que sí a esa reducción de la jornada laboral. Por ello, el 'sí' está descartado". Algo diferente pasa cuando se preguntan por el 'no' o por la 'abstención', pero todavía no han tomado la decisión y aseguran que deben estudiar bien el plan de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Un dato que quiere resaltar Montesinos es que cuando Feijóo presentó su "plan de conciliación", hicieron encuestas internas para tomar el pulso sobre lo que opinaba su electorado. Esos sondeos mostraron que había una mayoría que estaba a favor de la reducción de la jornada laboral. Igualmente, señala que hay un sector del partido que, acogiéndose a esas encuestas, dice que éste es un charco que no deben pisar, y "por ello, lo que sugieren, en privado, es que hay que votar abstención, porque así no se comen el marrón y salvan los muebles con el presidente de la CEOE", afirma.

De este modo, concluye Montesinos que sin el aval de la CEOE, no votarán que sí, "pero un sector del partido aboga en privado por la abstención ya que consideran que, en términos políticos, es el voto más inteligente".