Montesinos desvela que en el PP hay "críticas en privado" a Bendodo: "Reconocen que se pasó de frenada"

El periodista ha señalado que dirigentes del PP de algunas comunidades han señalado que creen que había otras cuestiones con las que "criticar" al Gobierno. "Creen que las declaraciones han sido desafortunada".

La tensión política por los incendios forestales que asolan España ha aumentado después de que el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, llamase "pirómana" a la directora general de Protección Civil.

Pablo Montesinos ha confesado que en el PP hay algunas "críticas" internas a estas declaraciones, sobre todo en los territorios más afectados. De esta forma, algunos dirigentes del partido reconocen en privado que ha estado "desafortunado". "Consideran que se pasó de frenada con ese calificativo", ha explicado.

Los miembros del PP de algunas comunidades autónomas piensan que había otras cuestiones con las que criticar al Gobierno central. "Un presidente autonómico llegaba a decir que no va a asumir esos descalificativos de Bendodo si le preguntan", ha admitido.

En cuanto a la posición de la dirección nacional, Montesinos ha aclarado que es muy parecida. "Reconocen que esas palabras no fueron especialmente afortunadas", ha desvelado, señalando que con esto lo que ha conseguido Bendodo es que el Gobierno se "victimice" y utilice sus palabras para "poner la pelota en el PP".