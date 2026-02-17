Montesinos analiza el recado que Génova dio públicamente a Guardiola: "Generó un gran impacto en clave interna"

El periodista Pablo Montesinos revela en Al Rojo Vivo cómo ha sentado al partido la reprimenda publica que Génova le dio a María Guardiola. En el vídeo, todos los detalles.

La dirección del PP nacional reprendía este lunes a María Guardiola en público por no llegar a un acuerdo con Vox en Extremadura. Y eso que la líder extremeña se plegaba a los de Santiago Abascal en una entrevista en OkDiario, llegando a decir que el feminismo que ella defiende es el mismo que el de Vox.

Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, mandaba un mensaje público a Guardiola pidiendo discreción en las negociaciones con Vox: "Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación (...) En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa y trabajo responsable que es lo que esperan, en definitiva, los extremeños".

Y el propio Feijóo apuntaba lo siguiente: "La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturar".

"Ayer se vio un punto de inflexión que es indiscutible. La dirección nacional del partido públicamente ha dado un toque de atención, por ser delicado, a María Guardiola. Y esto de por sí, en términos políticos, sea muy relevante", afirma el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14.

Tanto es así que a algunos barones parecía no haberles gustado ese comportamiento de Génova: "A mí me decía ayer un presidente autonómico del PP que estas cosas se hacen descolgando el teléfono y en privado (...) Es muy raro en términos políticos lo que vivimos ayer", insistía Montesinos.

Porque no es habitual, argumenta, que "la dirección nacional del PP corrija públicamente a una presidenta autonómica que está al mando, es decir, que está en el Gobierno y que quiere revalidar su responsabilidad". Esto además, como detalla Montesinos, "generó un impacto en clave interna porque había barones territoriales que decían que estas cosas se hacen en privado y nunca en público".

Por otro lado, desde el entorno de Guardiola, esto "ha molestado indiscutiblemente. Dicen que las cosas no se hacen así", sostiene el periodista, revelando cómo están, en estos momentos, las negociaciones en Extremadura: "Lo que me aseguran es que, de momento, pese a todo, Vox no responde a la presidenta de Extremadura".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.