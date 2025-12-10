Montesinos analiza las palabras de Bolaños sobre el 'caso Salazar': "No entiendo que saque pecho de la gestión de la crisis"

El periodista ha confesado que no entiende que Bolaños reaccione así cuando lo que se ha visto es que las denunciantes han tenido que ir "a los medios de comunicación o a la Fiscalía" porque en el PSOE "no les hicieron caso".

Pablo Montesinos ha confesado que no entiende que Félix Bolaños "saque pecho" de la gestión que ha hecho el PSOE de la crisis que están viviendo en el partido por las denuncias contra Paco Salazar por acoso.

Unas declaraciones que ha realizado tras escuchar cómo el ministro de Justicia señalaba en el Congreso de los Diputadosque todos los grandes partidos tienen cosas que les "duelen y repugnan", asegurando que la diferencia está en "cómo reaccionar".

"Lo que hemos visto es que las denunciantes han tenido que ir a los medios de comunicación o a la Fiscalía porque en el PSOE no les hicieron ni caso", ha apuntado.

Un argumento que comparte con Pilar Velasco, que ha confesado que cree que el "mayor error del PSOE" en este último año ha sido cómo han reaccionado a las denuncias que había contra Paco Salazar.

