Pilar Velasco, sobre el PSOE tras el 'caso Salazar': "El mayor error ha sido cómo han reaccionado a las denuncias"

La periodista ha analizado en Al Rojo Vivo las declaraciones de Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados, recordándole que el PSOE "no reaccionó durante cinco meses" a las denuncias contra Paco Salazar.

Pilas Velasco ha reaccionado a las declaraciones de Félix Bolaños en el Congreso de los Diputados, donde ha respondido a las críticas del PP sobre el 'caso Salazar' señalando que todos los grandes partidos tienen problemas que "duelen y les repugnan". "La diferencia está en cómo reaccionan", ha destacado el ministro de Justicia.

Una frase que ha sorprendido a la periodista que diga, señalando que, precisamente, el "mayor error" del PSOE en este último año ha sido cómo han reaccionado a las denuncias que había contra Paco Salazar.

"No reaccionó en el Comité Federal ni en estos cinco meses. Tuvieron que leer el detalle de las denuncias para hacerlo", ha recordado.

De esta forma, ha aclarado que el machismo es algo "estructural" que pasa en todos los partidos, pidiendo que aprendan de lo que ha ocurrido.

