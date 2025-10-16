Monrosi señala que el PSOE respira "aliviado" porque ha sabido "encapsular" un escándalo que casi hizo "caer a Sánchez"

El periodista ha indicado que cree que la oposición "hablando del hermano y la pareja de Sánchez" ha ayudado al PSOE a consolidar la idea de que esto "no afecta estructuralmente" al partido.

José Enrique Monrosi ha reconocido que el PSOE "respira aliviado" con el 'caso Koldo' porque es evidente que han tenido la habilidad, "ayudado por la oposición y por su estrategia", de saber encapsular un escándalo que estuvo a punto de "hacer caer" al presidente del Gobierno y a la legislatura.

El periodista ha recordado que hace tan solo unos meses, Pedro Sánchez "estuvo a punto de dimitir" por esta trama. Sin embargo, ha reconocido que cree que la oposición ayudó a que esto no sucedira.

En concreto, ha apuntado que el hecho de que comenzasen a hablar más sobre el hermano y la mujer del líder del Ejecutivo, o sobre el fiscal general del Estado hizo que el PSOE pudiese consolidar la idea de que esto "no es tan grave".

De esta forma, ha destacado que han conseguido pasar página de este desgaste, consolidando la idea de que esto "no afecta estructuralmente" al partido.

