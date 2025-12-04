Monrosi señala que el PSOE ha protegido a Salazar: "Mientras supuestamente se estaba investigando el caso, altos cargos han quedado con él"

El periodista José Enrique Monrosi ofrece datos relevantes del escándalo del caso Salazar y cómo el PSOE lo ha protegido. En el vídeo, todos los detalles.

Antonio García Ferreras ha señalado en Al Rojo Vivo que el PSOE ha intentado que Paco Salazar tuviera la "economía resuelta" y que el Gobierno ha estado intentando contactar con embajadas extranjeras en Madrid para que contratasen sus servicios. José Enrique Monrosi, periodista que destapó este escándalo junto a compañeros de elDiario.es, lo detalla todo en Al Rojo Vivo.

Lo hace después de que, finalmente, el PSOE se haya puesto en contacto con las víctimas y haya decidido abrir una investigación. También después de conocerse el enfado y el malestar que hay entre muchas mujeres de las filas del partido, tal como cuenta en este vídeo la periodista de laSexta Esther Redondo: "No les ha gustado, sobre todo, que se traslade la sensación de que se está protegiendo a Salazar frente a las víctimas".

Por su parte, Monrosi recuerda que hasta hoy, cinco meses después, el PSOE no se había puesto en contacto con ellas y que lo que vieron por el camino es que "el partido le buscaba trabajo a Salazar para protegerlo". "Mientras supuestamente se estaba investigando el caso, durante la instrucción, altos cargos del partido han quedado en privado con él. Pero no solo Pilar Alegría. El PSOE le ha protegido".

Salazar, además, informa Monrosi, "ha estado asesorando a Illa, vía PSC, y supongo yo que no ha trabajado gratis". En el vídeo podemos ver al completo su información.