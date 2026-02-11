Monrosi, sobre el plan de Rufián en los partidos de izquierda: "Ha servido como revulsivo y para que dejen de pelearse"

El periodista José Enrique Monrosi ha estado este miércoles en el Congreso de los Diputados y ha podido ver cómo estaban los ánimos en los partidos de izquierda tras la iniciativa o el plan de Rufián. En el vídeo, podemos ver al completa su intervención.

Este miércoles, Gabriel Rufián acaparaba toda la atención en el Congreso de los Diputados por su plan o iniciativa de contactar con líderes de la izquierda para hacer "algo" entre todos que frene el auge de la ultraderecha en España. De momento, Rufián se reúne en la Sala Galileo Galilei, de Madrid, el 18 de este mes con Emilio Delgado (Más Madrid) y tres días después, el 21, IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdasen un acto en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid; al que también irá Delgado.

Desde el mismo Congreso, el periodista José Enrique Monrosi, del 'elDiario.es', nos cuenta, en directo para Al Rojo Vivo, qué sensaciones hay en los partidos de partido. "Por una parte, hay cierto desconcierto, pero por otra, percibo una reactivación".

Hay desconcierto, explica, porque "al final es un espacio político, representado por varios partidos que ahora mismo no tienen un liderazgo claro ni una candidatura definida para el próximo ciclo electoral. Y de repente emerge, o hace el amago de emerger, una persona que sí tiene el carisma y el tirón suficiente, pero que, sin embargo, parece no tener el respaldo de formaciones políticas para dar los pasos que parecería estar dispuesto a dar"

Pero al mismo tiempo, añade, "sí que ha servido como revulsivo para la izquierda, porque de repente se han organizado y, de momento, se empieza a hablar de reuniones para dejar de pelearse, que es básicamente lo que han estado haciendo durante los dos últimos años y medio, y ponerse manos a la obra a trabajar, a ver cómo separa el fascismo y la ultraderecha".

Reconoce, no obstante, que ve "realmente complicado" que Rufián emerga como un líder de un movimiento de izquierda o un frente amplio. Lo que sí parece "más o menos claro" es que "los partidos políticos que representan ese espacio de la izquierda española que, además, hoy forma parte del Gobierno, tienen claro que Yolanda Díaz, o al menos eso dicen, no puede volver a ser la candidata".

Ahora bien, insiste en que no tiene claro que Gabriel Rufián esté en condiciones de convertirse en, para que nos entienda la gente, el sustituto de Yolanda Díaz y se vaya a convertir en el candidato de Izquierda Unida, de Sumar o de Más Madrid. "Por la información que tengo, no veo a Gabriel Rufián saliéndose de Esquerra ni rompiendo con ella", afirma contundente Monrosi.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis donde detalla también qué va a hacer Yolanda Díaz y su éxito como ministra de Trabajo y para aunar a la izquierda en las elecciones del 23J.