Monrosi, sobre los incendios: "De forma sistemática, gobiernos autonómicos del PP se muestran desbordados e incapacitados para gestionar crisis de este tipo"

En este vídeo, el periodista José Enrique Monrosi analiza la actuación del PP en la gestión de los incendios que han afectado, y aún afectan, a varias provincias españolas y recuerda que las competencias autonómicas están muy delimitadas.

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, lo tiene claro: "La antipolítica no beneficia al PP, sino a los que intentan vivir de ella, que ya sabemos quiénes son porque tienen una estrategia clara desde hace tiempo".

No obstante, con todo lo ocurrido con los incendios, admite Monrosi que "podría llegar a entender, no a justificar, la estrategia política de oposición del PP", es decir, la de intentar depositar toda la responsabilidad en el Gobierno central, aunque sea totalmente "irresponsable", asegura el periodista, por la duda que arroja sobre las comunidades autónomas.

Ahora bien, lo que no entiende es cómo "de forma sistemática y cada vez más, gobiernos autonómicos del PP se demuestran cuando no negligentes, como en el caso de Carlos Mazón, absolutamente desbordados e incapacitados para gestionar crisis de este tipo [como la de los grandes incendios que están ocurriendo este verano], que además siempre van acompañados de mentiras", afirma Monrosi, recordando, para terminar, que "las competencias autonómicas están muy delimitadas". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.