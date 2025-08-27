Lucía Méndez asegura que "el PP se ha equivocado" con la comparecencia de Robles sobre los incendios: "La UME se ha convertido en la joya de la corona en todas las crisis"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, explica en Al Rojo Vivo por qué cree que el PP se ha equivocado al llamar a la ministra de Defensa al Senado. En el vídeo, todos los detalles.

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, asegura que "el PP se ha equivocado" al llamar a Margarita Robles, ministra de Defensa, a comparecer en el Senado por la gestión de los incendios. Y lo es, argumenta, por una razón.

"La UME, creada por Zapatero y que el PP en su momento calificó de un 'capricho faraónico' del presidente, se ha convertido en la joya de la corona de todas las crisis, es la solución que los ciudadanos están pidiendo. De hecho, en todos los sitios la UME ha sido despedida con ovación", afirma la periodista.

Por lo que, añade, "situar a la ministra de Defensa en el 'ojo del huracán', de alguna forma, supone arrojar dudas sobre el trabajo de una unidad que es ampliamente apoyada por todos y que tiene una imagen mucho mejor que la de la clase política". Por tanto, en este caso, "el PP ahí no tiene nada que ganar, sino todo que perder", asiente Méndez. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.