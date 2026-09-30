Monrosi: "A la hora de la rueda de prensa del Consejo de Ministros no estaban redactados los articulados de los decretos de vivienda"

El periodista revela que los decretos de vivienda se redactaron durante el mismo día de su aprobación, lo que habría dificultado las respuestas de la ministra de Vivienda y retrasado la entrega de los textos a los grupos parlamentarios.

El periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha revelado que los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros este martes todavía no estaban redactados cuando la ministra de Vivienda compareció ante los medios. "Ayer, a la hora de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, todavía no estaban redactados los articulados de los decretos", ha explicado. Según ha podido contrastar, los textos "se redactaron durante el día", después de que la negociación se prolongara hasta última hora. "Como siempre, a la carrera y, por tanto, estuvieron introduciendo cambios. Se pusieron a redactarlo ayer, durante todo el día", ha señalado.

Esta circunstancia, según Monrosi, explicaría también por qué la ministra de Vivienda tuvo dificultades para responder a buena parte de las preguntas durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. "A la mayor parte de las preguntas de los periodistas, la ministra de Vivienda no se sabía la respuesta", ha asegurado. Según relata, "hubo algún momento incluso incómodo y un poco violento porque empezaba a buscar en sus papeles" y no conocía "los datos concretos que le preguntaban los compañeros periodistas en la rueda de prensa sobre el decreto que acababa de aprobar el Consejo de Ministros", pese a estar "supuestamente" al frente de esa negociación desde el Ministerio de Vivienda.

La redacción durante el propio día de los decretos también provocó que los grupos parlamentarios tuvieran que esperar varias horas para disponer de los textos. Monrosi explica que, cuando preguntó por el retraso, pudo contrastar que "se redactó durante el día y por eso también pasaron horas hasta que grupos como Ayuso, Podemos o el conjunto del Grupo Parlamentario tuvieron ese texto en sus manos". "Se negoció hasta última hora", insiste.

En cuanto al futuro de los decretos, Monrosi considera que "sería una absoluta sorpresa que no saliese ese decreto con el grueso del paquete de medidas". A su juicio, "lo más normal es que salga adelante, entre otras cosas porque se ha negociado con Junts incluir alguna de sus demandas". En cambio, considera que "sería una sorpresa que saliese adelante el que propuso, el que arrancó a Sumar al Gobierno y que básicamente lo que incluye es la prórroga de los alquileres". Por ello, cree que "cualquier cosa que sea salirse de esa ecuación, que salga el que tiene el paquete de medidas y que se caiga el otro, hasta ahora, desde luego, sería una sorpresa".

Preguntado por la posición de Podemos y por el papel del Sindicato de Inquilinas, Monrosi asegura que "todos están pendientes de lo que dice el Sindicato de Inquilinas. Todos, desde la izquierda hasta la derecha, por supuesto". Considera que la izquierda "se ha puesto a correr para hacer en seis días lo que no había sido capaz de hacer en los meses anteriores", mientras que también la derecha está pendiente de la situación. "Los nervios son evidentes", afirma, antes de señalar que se está intentando "reventar a Maricarmen investigando en su vida a los portavoces del Sindicato de Inquilinas".

Para Monrosi, "todos están pendientes de lo que hace el Sindicato de Inquilinas. También Podemos y, evidentemente, ninguna fuerza progresista —y esto además lo saben los socios del Gobierno— tiene capacidad ahora mismo, con la movilización que hay en la calle, para tumbar un decreto que se queda muy lejos de lo que pide el propio Sindicato de Inquilinas, pero que evidentemente mejora la situación con respecto a la semana pasada, cuando echaron de su casa a una mujer de 87 años".

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